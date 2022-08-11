رئيس مدينة منيا القمح: كوبري العزيزية المنهار مغلق منذ شهرين.. وجار البحث عن طفلة

أكد محمد عبدالوهاب رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية، أن كوبري مشاة العزيزية الذي انهار مساء اليوم، كان مغلقا منذ حوالي شهرين، من قبل وزارة الري جهة الولاية، لحين بدء أعمال الإحلال والتجديد، بحسب قرارات اللجنة المشكلة.
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وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن الأهالي كانوا يخترقون الحاجز الأسمنتي للمرور منه بالرغم من مخاطر الانهيار، لافتا إلى أن الكوبري يعود إنشائه إلى 150 عاما تقريبا، حيث جرى بناؤه في عهد الاحتلال الإنجليزي.
وقال شهود العيان لـ"اليوم السابع"، إنه اثناء مرور سيدة وطفليها ورجلين، انهار الكوبري، وهرع الأهالي لإنقاذهم وتمكنوا من إنقاذ سيدة وطفل والشبابين، فيما يظل طفلا مفقودا.
تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد انهيار كوبري المشاة القديم بقرية العزيزية دائرة مركز منيا القمح.
وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وقوات شرطة لإنقاذ المواطنين.
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