رئيس مدينة منيا القمح: كوبري العزيزية المنهار مغلق منذ شهرين.. وجار البحث عن طفلة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد عبدالوهاب رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية، أن كوبري مشاة العزيزية الذي انهار مساء اليوم، كان مغلقا منذ حوالي شهرين، من قبل وزارة الري جهة الولاية، لحين بدء أعمال الإحلال والتجديد، بحسب قرارات اللجنة المشكلة.

.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن الأهالي كانوا يخترقون الحاجز الأسمنتي للمرور منه بالرغم من مخاطر الانهيار، لافتا إلى أن الكوبري يعود إنشائه إلى 150 عاما تقريبا، حيث جرى بناؤه في عهد الاحتلال الإنجليزي.