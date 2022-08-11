اليوم السابع
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رئيس سلوفينيا: النزاع فى أوكرانيا قد يمتد إلى البلقان

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:20 ص
رئيس سلوفينيا: النزاع فى أوكرانيا قد يمتد إلى البلقان رئيس سلوفينيا بوروت باهور
أ.ش.أ

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اعتبر رئيس سلوفينيا بوروت باهور، أن استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة أطول من المتوقع، قد يؤدي إلى امتداد التوتر من هناك إلى الجنوب وإلى غرب البلقان.

وأضاف باهور في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن هناك وساطة لتجنب معاناة الأبرياء، ومحاولة بدء حوار سلمي صادق، وإذا استمرت هذه الحرب لفترة أطول فمن المتوقع، أن تمتد التوترات وتنتشر في الجنوب وفي غرب البلقان.

وتواصل ​القوات المسلحة الروسية​، منذ 24 فبراير الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لـ"حماية إقليم دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا، على حدّ تعبير السلطات الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن "هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف .

 


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