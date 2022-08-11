رئيس جامعة الاسكندرية يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتــور سامي شعبان عطالله رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الخميس، مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بهدف التعاون وتبادل الخبرات والخبراء فى مجالات التعليم والتدريب والبحث والتطوير فى المجالات ذات الصلة بالأمن النووى والإشعاعى.

حضر توقيع الاتفاقية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، ووكيل ورئيس قسم وأعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة النووية بكلية الهندسة، ومسئولى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.

وفى كلمته أكد " قنصوه" أن هذا التعاون يصبو إلى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن والأمان النووي.

ولفت قنصوه إلى أن قسم الهندسة النووية والإشعاعية بكلية الهندسة يُعد القسم الوحيد على مستوى الجامعات المصرية الذي تم إنشاؤه سنة 1965 في هذا المجال لدعم البرنامج النووى المصرى وتعزيز التطبيقات للاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، ويضم نخبة مميزة من الأساتذة والعلماء والخبراء فى مجال الهندسة النووية والإشعاعية، وأوضح أنه تم الإتفاق خلال الزيارة على إعداد خطة عمل لتنفيذ بنود الإتفاقية بفاعلية وكفاءة.

وأكد الدكتور سامي شعبان أن التعاون مع جامعة الإسكندرية جاء لكونها أحد أعرق الجامعات المصرية بما لديها من خبراء وخبرات أكاديمية وعملية وعلمية متميزة في المجالات الهندسية والتقنية المختلفة، ولاسيما قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة، وأشار إلى أن الهيئة والجامعة سوف يتعاونان فى تبادل الخبراء وتقديم الدعم الفني والعلمى من خلال الأنشطة والبرامج المشتركة ذات الصلة بالمجال النووي والإشعاعى، وتدريب طلاب قسم الهندسة النووية بمعامل الهيئة لتوفير الكوادر البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل بالمجال النووي والإشعاعى.