رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الفائزين في مهرجان الرياضات الشاطئية الرابع

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الفائزين في المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية، فى ختام فعالياته أمس تحت رعاية وزارتى التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، حيث قاموا بتوزيع الكئوس والميداليات وشهادات التقدير على الفرق والطلاب والطالبات الفائزين.

ومن جانبه هنأ الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة الإسكندرية، والطلاب الفائزين من جميع الجامعات، وأعرب عن سعادته، باستضافة جامعة الإسكندرية للمهرجان الذي يُعد مُتنفس لطلاب الجامعات المصرية بعد انقطاع الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، وقدم التهنئة لجميع الجامعات المشاركة والطلاب المشركين في المهرجان متمنياً لهم مزيدآ من التقدم فى حياتهم العلمية والرياضة.

كانت اللجنة المُنظمة للمهرجان قد أعلنت عن نتائج المسابقات والتى أسفرت عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول عام، حيث جاءت فى المركز الأول فى بطولة كرة الطائرة الشاطئية طلبة والمركز الأول طالبات، وفوز جامعة السادات بكأس البطولة، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث، وجامعة القاهرة في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث، وفي كرة القدم الشاطئية فازت جامعة السادات بالمركز الأول، وجامعة حلوان في المركز الثاني، وجامعة المنيا في المركز الثالث، وفي تنس الطاولة فاز الطالب محمد نصر محمد بجامعة العلمين بالمركز الأول، والطالب مصطفي درويش بجامعة حورس بالمركز الثاني، والطالب محمد أنور يونس بجامعة العلمين بالمركز الثالث، وفي لعبة الفوت فولي فاز بالمركز الأول الطالبات محمد محسن زهران والطالب مصطفي صبري عثمان بجامعة دمياط بالمركز الأول، وفي السباحة فاز بالمركز الأول الطالب عمر محمد كرتر بجامعة دمياط بالمركز الأول، بينما فاز الطالب احمد رمضان عبد الفتاح بجامعة العلمين بالمركز الثاني.





