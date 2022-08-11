رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة هاتشسون

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة هاتشسون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.