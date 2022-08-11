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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..

رئيس الوزراء: بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية أول سبتمبر

الخميس، 11 أغسطس 2022 05:21 م
رئيس الوزراء: بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية أول سبتمبر جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
 
وحضر الاجتماع في مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 
 
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لما تم من إجراءات، حتى الآن، لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة التي وجه بها رئيس الجمهورية؛ سواء ما يتعلق بضم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أو المبلغ الإضافي لمدة 6 أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك آليات توزيع 2 مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً بأقل من نصف سعر التكلفة. 
 
 وفي هذا الصدد، استعرض الوزراء ما تم، حتى الآن، من تنسيقات مع الجهات المعنية، ومع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حتى يتم البدء في التنفيذ الفعلي لعناصر الحزمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أنه سيتم الحرص على توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة من مميزات الحزمة على حساب أسر أخرى. 
 
 
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلي، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولاً بأول إلى رئيس مجلس الوزراء.
أجتماع بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية (1)
 
أجتماع بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية (2)
 
أجتماع بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية (3)
 
أجتماع بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية (4)

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