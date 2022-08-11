رئيس القابضة للمياه يتفقد محطات معالجة الصرف الصحى بشرم الشيخ

كتب أحمد حسن

أجرى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية لمحطات معالجة الصرف الصحى وتحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ.

وحضر رئيس الشركة القابضة للمياه، الاجتماع الموسع الذى عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال مؤتمر القمة للمناخ COP27، والذى تناول استعدادات وخطط عمل الجهات التنفيذية للمؤتمر.

كما شارك فى الاجتماع الذى عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة خطط إعادة تأهيل منطقة بحيرات الأكسدة بالمدينة لتصبح مزارا سياحيا لمشاهدة الطيور.

والتقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، مع اللواء مهندس احمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، لمناقشة استعدادات الشركة والتحضيرات الجارية والتى تنفذها الشركة على قدم وساق، فى إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال المؤتمر العالمي للمناخ COP 27.

وأشار، إلى تأمين إمدادات المياه، وتدعيم المدينة بعدد من سيارات نقل المياه وبالمعدات الخاصة بالصرف الصحي كتأمين طوارئ خلال فترة المؤتمر من شركات المياه والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، في اطار خطة التكامل بين الشركات التابعة للشركة القابضة.

وتفقد رئيس الشركة القابضة، محطة تحلية خليج نبق، والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 6 آلاف متر مكعب يوم، وتعمل بتكنولوجيا (px ) لتوفير الطاقة المستخدمة، وجارى حاليا عملية توسعات للمحطة بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب لتصل الطاقة الانتاجية للمحطة الي 12 ألف متر مكعب يوم، لتغذي المحطة منطقة خليج نبق ومطار شرم الشيخ الدولي و الخزانات الاستراتيجية بالمدينة، كما تفقد محطة تحلية المدينة والتي تغذي الأحياء السكنية بمدينة شرم الشيخ بطاقة انتاجية عشرة آلاف متر مكعب يوم.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بالسفارى، لتواكب أحدث التكنولوجيات الحديثة، ومراعاة العوامل والاشتراطات البيئية والمعدلات القياسية لضمان الحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيئي، والجاري الانتهاء منها بتكلفة تصل 11 مليون جنيه، إذ تعد المحطة احد المواقع التى تمر بها الطيور الحوامة المهاجرة.