رئيسة وزراء الدنمارك: سنقدم 110 ملايين يورو أخرى كمساعدات مالية لأوكرانيا

فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، اليوم أن بلادها ستقدم 110 مليون يورو أخرى كمساعدات مالية لأوكرانيا من أجل الأسلحة والمعدات والتدريب.

وقالت فريدريكسن "آمل أن نتفق هنا اليوم على تقديم المزيد من المساهمات، وبالطبع، الدنمارك مستعدة للقيام بدورها"، وذلك فى كلمة لها أمام مؤتمر دولي للمانحين منعقد حاليا في كوبنهاجن.

وقد حضر المؤتمر في العاصمة الدنماركية وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، بينما شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل افتراضي للإعراب عن امتنانه للمشاركين في هذا التجمع.

وأعلن وزير الدفاع الدنماركي، مورتن بودسكوف، أن بلاده تعتزم إرسال مدربين عسكريين إلى بريطانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين.

وأضاف بودسكوف "في غضون فترة قصيرة، سترسل الدنمارك 130 مدربا عسكريا إلى بريطانيا لتقديم تدريبات عسكرية أساسية، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية والعمليات التكتيكية، للجنود الأوكرانيين الذين لديهم خبرة عسكرية محدودة".

وتابع أن الدنمارك ستدرب أيضا عسكريين أوكرانيين على الأراضي الدنماركية، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى ستكون تثقيف ضباط الجيش.