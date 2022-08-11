"دفعناه فى المياه وسرقنا التوك توك".. اعترافات المتهمين بقتل سائق

كتب إيهاب المهندس

اعترف متهمان بسرقة "توك توك"، أنهما طلبا من المجنى عليه توصيلهما وفى الطريق دفعاه في المياه مما أدى لغرقه.

وتابعا: استولينا على هاتف المجنى عليه، وذهبنا للقاهرة وبعنا التوك توك لسائق له معلومات جنائية.

البداية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (يعمل سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وما قرره والده، بخروج نجله منذ 4 الجارى للعمل على التوك توك خاصته وبحوزته هاتفه المحمول وعدم عودته .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية.