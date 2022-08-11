خروج 22 شخصا عقرهم كلب ضال من المستشفيات بعد تقديم الرعاية اللازمة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية مديرية الصحة بالغربية عن خروج الـ22 شخصا ممن تعرضوا للعقر من كلب ضال من مستشفيات قطور والمنشاوي العام بعد تقديم الرعاية اللازمة لهم وإعطاءهم الأمصال.



وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة في بيان صحفي أن المصابين من بينهم 5 أطفال والإصابات كانت في أماكن متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية اللازمة لكل مصاب.

وكان أهالي قرية إبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية قد نجحوا أمس بالاشتراك مع الطب البيطري بقيادة الدكتور حاتم انور مدير مديرية الطب البيطري في التخلص من كلب ضال باستخدام الطوب والعصي بعدما عقر 22 شخص من ابناء القرية.

وعاش ابناء القرية خلال الـ48 ساعة الماضية في حالة من الرعب والفزع بعدما هاجمهم كلب ضال واصاب 22 شخص باصابات متفرقة.



وشنت مديرية الطب البيطري حملة مكبرة بالقرية للقضاء عليه وتم وضع الطعوم في عدة مناطق وبعد مطاردة للكلب تم التخلص منه باستخدام الطوب والعصي.



وناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين بعدم إلقاء بقايا الطعام ومخلفات المنازل في الشوارع ووضعها في صناديق القمامة للحد من انتشار الكلاب الضالة ويصعب الأمر على الأطباء البيطرين في القضاء عليها



