اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خارجية الصين: لن نساوم على مصالحنا الأساسية مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:02 م
خارجية الصين: لن نساوم على مصالحنا الأساسية مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها لن تساوم على مصالحها الأساسية مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين - في مؤتمر صحفي - "لا يوجد منتصرون في الحروب التجارية".

وأضاف وانج أن الإنهاء الفوري للرسوم المفروضة على الصين سيفيد كلا البلدين والعالم، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، صرحت في مقابلة تليفزيونية أمس الأربعاء بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان جعلت الجغرافيا السياسية مع الصين "معقدة بشكل خاص"، لاسيما في الوقت الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في إلغاء بعض الرسوم الجمركية الصينية.

 


الصين

الخارجية الصينية

الرسوم الجمركية الأمريكية

امريكا



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