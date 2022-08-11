حزبا "إيطاليا فيفا" و"أتسيونى" يتحالفان لخوض انتخابات سبتمبر سويًا

فاطمة شوقى

توصل حزب "إيطاليا فيفا" بقيادة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي وحزب "العمل" (أتسيوني) بزعامة كارلو كاليندا إلى اتفاق، اليوم الخميس، لخوض الانتخابات المزمع عقدها في نهاية سبتمبر المقبل سويًا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

ووصف رينزي الاتفاق بأنه ملموس وكفء وجاد، معتبرًا أنه بمثابة "منزل جديد وجميل يعيد إحياء شغف السياسة والأمل لإيطاليا".

واتهم رينزي من أطلق عليهم "الشعبويون" و"أصحاب السيادة" بـ"إيذاء إيطاليا" من خلال تحالفات متناقضة أدت إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجى.

ودافع رئيس الوزراء الإيطالي السابق عن التحالف الجديد مع حزب "العمل" بزعامة كارلو كاليندا، وزير الاقتصاد الإيطالي السابق، قائلا: إن "النقاط التي توحدنا أكثر بكثير من تلك التي تفرقنا".

وخاطب أعضاء حزبه وأنصاره قائلا: "الآن يعمل الجميع مع كارلو وأصدقاء آتسيوني لإنقاذ إيطاليا من السياديين والشعبويين"، مشددا على أن إيطاليا تحتاج "إلينا لتجنب الكابوس الشعبوي والعودة إلى الحلم بسياسة جيدة. نحن هنا بكل شجاعتنا".

من جهته، أشار كاليندا إلى أن "اليوم، ولأول مرة، هناك بديل جاد وعملي لاضطراب ثنائي الشعب لليمين واليسار الذي دمر هذا البلد وأثبط عزيمة دراجى "، معربا عن شكره لرينزي على "كرمه". وأضاف "الآن، سويًا مع إيطاليا فيفا واتسيوني نعمل في اتجاه إيطاليا جادة".