حريق محدود بمطعم بمدينة كفر الشيخ وإصابة عامل

شب حريق محدود في مطعم مأكولات شعبية شهير في عمارات فينسيا، بمنطقة المحاربين بمدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للمحلات المجاورة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مطعم للمأكولات شعبية شهير بعمارات فينسيا، بمنطقة المحاربين، نتيجة تسرب غاز من أحد أنابيب البوتاجاز المستخدمة في المطعم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتيي إطفاء إلى المطعم، كما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف لتأمين عمليات الإطفاء.

وأسفر الحادث عن إصابة «م.م.م»، 25 سنة بحروق خفيفة، ونُقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة له داخل قسم الاستقبال.