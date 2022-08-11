حجز عاطل رصده فيديو متلبسا بسرقة متعلقات مواطنين من سياراتهم بالنزهة

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة النزهه بحجز عاطل ظهر فى فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اثناء سرقته متعلقات مواطنين من داخل سيارات داخل حراج 24 ساعة، على ذمة تحريات المباحث .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام شخص بمحاولة سرقة من داخل السيارات بجراج عقار فى النزهة الجديدة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر ، وبسؤال صاحب الحساب المشار إليه (مقيم بدائرة القسم)، أفاد بقيامه بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب اثنين من أصدقائه "أصحاب السيارات"، وباستدعائهما أقرا أنه بتاريخ 27 يوليو الماضى اكتشفا دخول أحد الأشخاص "غير معلوم لديهما" جراج العقار سكنهما ومحاولته السرقة من داخل السيارتين ملكهما ونظرًا لوجود كاميرات مراقبة داخل الجراج قاما بتسجيل مقطع الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافا بعدم الإبلاغ بالواقعة.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا عليه واتهماه بالشروع في السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.