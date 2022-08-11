حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة 50 فرش حشيش بمنشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتجار فى مخدر الحشيش، بمنشأة القناطر وحيازتهم 50 فرش حشيش.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تبين من التحريات الأولية، أن المتهمين ضبطوا أثناء توصيلهم المضبوطات لأحد التجار عبارة عن كرتونة مليئة بعدد من فرش الحشيش، تصل أعدادهم إلى 50 فرشا، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تلقي قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بضبط عاطلين، وبحيازتهما على قطع من مخدر الحشيش

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، واعترف المتهمين بحيازتهم للاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.