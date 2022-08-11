جولة لمتابعة العمل فى مجزر إسنا العمومى ومجزر الدواجن ضمن خطة التطوير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، العمل فى مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح والإطمئنان على سير العمل داخله، حيث تم إعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالى السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما تفقد معالى الدكتور فتحى سلمى، برفقة اللجنة الطبية البيطرية بالمديرية، العمل فى مجزر وادى النسيم الألى للدواجن بإسنا، وقامت اللجنة بمعاينة المجزر عقب فترة التوقف للصيانة ورفع كفاءة المجزر، وتم التأكد من جاهزية المجزر للعمل كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية القائمين عليه، وأن يتم عمل المجزر تحت إشراف بيطري كامل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً على سلامة وصحة الغذاء.

واختتم الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى، جولته بتفقد ومتابعة لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحملة القومية الثانية للتحصين، بجانب اجتماع مع الأطباء والطبيبات بإدارة إسنا البيطرية لتكثيف لجان التحصين والتقصى والترصد الوبائي والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية والإرشاد البيطرى.

ورافق مدير بيطرى الأقصر بجولته على مجزر إسنا ومجزر الدواجن بالمدينة، كل من الدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة إسنا، والدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا، والدكتورة سمية بدر رئيس قسم المجازر بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة ماجدة محمد مكى الطبيبة بوحدة الغريرة البيطرية.



مدير بيطرى الأقصر فى جولة على المجازر العمومية



جولات ضمن خطة الطب البيطرى لتطوير ورفع كفاءة المجازر



جولة لمتابعة العمل فى مجزر إسنا العمومى ومجزر الدواجن