"جوجل" تعلن توقف موقعها عن الرد على "الأسئلة السخيفة".. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت شركة جوجل أنها ستتوقف عن تقديم إجابات ردا على "الأسئلة السخيفة"، في الوقت الذى تسعى فيه إلى تحسين خدمة لمحرك البحث الخاص به، وفقا لصحيفة الجارديان.

هذا يعني أن المستخدمين يجب أن يروا عددًا أقل من الإجابات على أسئلة مثل "متى اغتال Snoopy Abraham Lincoln؟" ، والتي وكانت الخدمة تستجيب لها بمرح، معطية إجابة بها التاريخ الصحيح ، ولكن القاتل الخطأ بناءا على السؤال.

قال رئيس قسم البحث في الشركة ، باندو ناياك ، في منشور مدونة يعلن عن التغييرات: "من الواضح أن هذه ليست الطريقة الأكثر فائدة لعرض هذه النتيجة لقد دربنا أنظمتنا على التحسن في اكتشاف هذه الأنواع من المقدمات الخاطئة ، والتي ليست شائعة جدًا ، ولكن هناك حالات لا يكون فيها من المفيد إظهار مقتطف مميز. لقد قللنا من تشغيل المقتطفات المميزة في هذه الحالات بنسبة 40% مع هذا التحديث ".

المقتطفات ، التي تظهر أحيانًا كاستجابة مميزة للأسئلة المباشرة التي تطرح على بحث Google ، لطالما كانت حجر الزاوية في استراتيجية الذكاء الاصطناعي للشركة.

لكن المقتطفات ، التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من محتويات مواقع الويب ، كانت أيضًا شوكة في خاصرة Google لفترة طويلة. في عام 2017 ، اتُهمت الشركة بنشر "أخبار كاذبة" بعد مقتطف مميز للاستعلام "هل يخطط أوباما لانقلاب؟" ، مما أدى إلى قيام مساعدها الصوتي بإخبار المستخدمين بمرح: "ربما يخطط أوباما في الواقع لانقلاب شيوعي" في نهاية ولايته في عام 2016 ، "بعد أن عثر على المعلومات على موقع مؤامرة.

يقول ناياك: "هذا لا يعني أنه لا توجد معلومات مفيدة متاحة ، أو أن نتيجة معينة ذات جودة منخفضة" توفر هذه الإشعارات سياقًا حول المجموعة الكاملة من النتائج على الصفحة ، ويمكنك دائمًا رؤية نتائج استعلامك ، حتى في حالة وجود الاستشارة".