جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، والتى تبدأ اليوم وتنتهي الاثنين القادم الموافق 15 من أغسطس الجاري، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2022، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.2 %، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17 %، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51 %، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعى وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات، مشدداََ على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن إدارة الجامعة استعدت لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متكامل من اخصائي الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب وذويهم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التنسيق.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أنه تم تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة المتعلقة بالطباعة والتصوير، وتوفير كافة سبل الدعم والراحة النفسية للطلاب خلال عملية كتابة الرغبات، مشيراً إلى أن التنسيق من خلال التسجيل الإلكترونى يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطى الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر فى كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم.

وقال المهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، أنه تم تخصيص 180 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث يضم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات 20 جهاز، إلى جانب 103 جهاز بمعامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، و60 جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.

كما أوضح المهندس علاء الصادق مساعد رئيس مكتب التنسيق، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا، مشدداً على الطلاب بضرورة الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.