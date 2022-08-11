اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الأزهر تنفى ما أثير بشأن إعفاء الطلاب من قرار محو الأمية

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:38 ص
جامعة الأزهر تنفى ما أثير بشأن إعفاء الطلاب من قرار محو الأمية جامعة الازهر
كتب لؤى على

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نفت جامعة الأزهر صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إعفاء الطلاب من قرار محو الأمية لشخص كل عام.
 
وأوضحت الجامعة فى بيان لها: أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت على ضرورة التزام الجامعة بقرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بهذا الشأن، والذي يعد أحد متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.  
 
كما أوضحت الجامعة أن الفئات المستثناة من هذا القرار هم طلاب الكليات العملية وأقسام (الكيمياء والطبيعة والفيزياء والرياضيات والعلوم والعلوم البيولوجية والجولوجية والتربية الفنية ومكتبات وتكنولوجيا التعليم والإعلام والتربية الرياضية) بالكليات النظرية.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار الازهر

محو الامية



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