جامعة أسيوط تشهد أعمال معسكر الرصد الفلكى بمحمية الوادى الأسيوطى

فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط علي حرص إدارة الجامعة علي الإهتمام بتنشيط الوعي السياحي لما لها من دور هام في الإقتصاد العالمي والنمو الإجتماعي والحضاري للشعوب، مشيراً الي دور الجامعة في تنمية الوعي السياحي لدي طلابها من خلال المشاركات الفعالة لإعتبار الجامعة البيئة العلمية التي تؤثر الي حد كبير فكرياً وثقافياً علي أبنائها من طلاب الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية القائم بأعمال رئيس الجامعة أعمال معسكر الرصد الفلكي بمحمية الوادي الأسيوطي الفلك في سماء أسيوط ، رؤية سياحية متجددة تحت سماء وفوق أرض محمية الوادي الأسيوطي مساء اليوم وحتي فجر يوم الجمعة بمناسبة الرصد السنوي لشهب البرشاويات، وذلك بالتعاون مع نادي الفلك بإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي من خلال وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي بجامعة أسيوط.



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد شريت مدير عام رعاية الشباب أن برنامج إنطلاق فعاليات المعسكر سوف تتضمن رصد شهب البرشاويات وكذلك رصد وتصوير القمر وكواكب المريخ والمشتري وزحل ، من خلال تلسكوبات نادي الفلك , كما يتضمن البرنامج أيضاً القيام بجولات سفاري في الكهوف والجبال والتزحلق بجبال الرمال بالوادي الأسيوطي , موضحاً ان البرنامج سوف يكون بحضور وليد زيدان مدير النشاط العلمي والتكنولوجي، وهبة حجازي مسئولة التنشيط السياحي، والدكتور ابراهيم نفادي مدير إدارة المحمية الطبيعية .





أعمال معسكر الرصد الفلكي بمحمية الوادي الأسيوطي (1)



أعمال معسكر الرصد الفلكي بمحمية الوادي الأسيوطي (2)



جامعة أسيوط تشهد أعمال معسكر الرصد الفلكي بمحمية الوادي الأسيوطي (1)



جامعة أسيوط تشهد أعمال معسكر الرصد الفلكي بمحمية الوادي الأسيوطي (2)



جانب من الحدث









