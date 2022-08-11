جامعة أسوان تقرر مد فترة اختبارات قدرات الكليات حتى السبت المقبل

قررت جامعة أسوان، مد فترة اختبارات القدرات حتى يوم السبت المقبل، وذلك للطلاب الذين تم تسجيلهم على الموقع الإلكترونى بوزارة التعليم العالى، للراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والتربية النوعية والتربية الرياضية، وذلك نظرا للإقبال الشديد من الطلاب.

جاء ذلك عقب تفقد الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشئو التعليم والطلاب، اختبارات القدرات التى يؤديها طلاب الثانوية العامة، لكليات التربية النوعية والتربية الرياضية والتمريض بجامعة أسوان والتى بدأت يوم 26 يوليو الماضى وكان مفترض أن تنتهى الخميس 11 أغسطس، قبل قرار مدها حتى السبت المقبل 13 أغسطس.

وصرح الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان، أنه تم مد اختبارات القدرات حتي يوم السبت المقبل، نظرا للإقبال الشديد من الطلاب، وأيضا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتيسير على الطلاب وحرصا على مستقبلهم الدراسى والعمل على إتاحة فرصة الالتحاق بالكلية التى يرغب الطالب للدراسة بها.