اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جاجديب دهنكر يؤدى اليمين الدستورية نائبا لرئيس الهند

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:10 ص
جاجديب دهنكر يؤدى اليمين الدستورية نائبا لرئيس الهند الرئيسة الهندية دروبادى مورمو
أ.ش.أ

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أدى جاجديب دهنكر، حاكم ولاية البنغال الغربية السابق، اليوم الخميس، اليمين الدستورية نائبا لرئيسة الهند.

 

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن دهنكر أدى اليمين أمام الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، التي تم انتخابها أيضا مؤخرا.

 

وأضافت القناة أن دهنكر فاز في الانتخابات غير المباشرة لاختيار نائب رئيس البلاد الجديد، والتي جرت في 6 أغسطس الجاري، حيث تغلب على منافسته مرشحة المعارضة مارجريت ألفا، بعدما حصل على 36ر74 في المائة من أصوات الناخبين.

 


ولاية البنغال

الهند

دروبادى مورمو

جاجديب دهنكر



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