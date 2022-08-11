جاجديب دهنكر يؤدى اليمين الدستورية نائبا لرئيس الهند

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن دهنكر أدى اليمين أمام الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، التي تم انتخابها أيضا مؤخرا.

وأضافت القناة أن دهنكر فاز في الانتخابات غير المباشرة لاختيار نائب رئيس البلاد الجديد، والتي جرت في 6 أغسطس الجاري، حيث تغلب على منافسته مرشحة المعارضة مارجريت ألفا، بعدما حصل على 36ر74 في المائة من أصوات الناخبين.