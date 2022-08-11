"ثقافة الأقصر" تنظم ورش عمل وعروض مسرحية لدعم الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دروس من الهجرة النبوية" وأوضح فضيلة الشيخ مبارك علي إمام وخطيب مسجد السيد أبوالحجاج الأقصري ضرورة الأخذ بالأسباب والتفاؤل والحب والتضحية سبيل للامتثال لله ورسوله، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وألقى قصيدة بعنوان "إتلم"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة إعادة تدوير عمل" برواز من عصا الأستيك" نفذتها مشيرة محمد طلعت، وأعد عرض مسرح العرائس قصة"الأسد والفأر" أداء أميرة عبد الفتاح.

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تعزيز ثقافة الأمن الفكري" وتحدث سيد صدقى مسئول القصر، عن الأمن وأهميته لاستقرار الأمم بصفة عامة وضرورته وأهميته للفرد والمجتمع والدول وسبل تعزيز ثقافة الأمن الفكري، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان، وألقى قصيدتى"رزاز، ولدينا"، كما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن قصة"الأرنب العنيد" أداء نيرمين البير وزينب أحمد، وكذلك أعد القصر بمدرسة الشيخ أبو العلا الإبتدائية عرض مسرح عرائس قصة "الأسد الطماع" أداء أسماء عباس وزينب أحمد عدل، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان"نهر النيل" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

فيما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" الهجرة النبوية" وتحدث الواعظ محمد أحمد أبو المجد عن الهجرة النبوية وأهمية الصحبة وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بجانب ذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "المرأة المعيلة" وتحدث محمد أحمد عن كفالة الدستور للمرأة وأهمية المرأة المعيلة ودورها، وأعد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصائد بعنوان "توقد، نشوي، صمود"، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكى عن"الهجرة النبوية" ألقاها الشيخ محمد علي، وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي عن"جرة الماء" سردتها هالة نور الدين صالح، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "الصياد العجوز" ألقتها سهام سنوسي.



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