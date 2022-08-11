ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ثقافية بعنوان "الشباب أمل المستقبل" .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الشباب أمل المستقبل" وأوضح العادلي حسان محمد مسئول القصر، أن الشباب قادة التغيير والأمل الذى تبنى عليه الدولة أحلامها وهم القوة المضاربة لكل مجتمع ودرع الوطن فى كل المجالات، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مهارات إدارة الوقت"، وأوضحت الدكتورة علا علي مسئولة الفرع، أن مفهوم إدارة الوقت ومبادئ إدارة الوقت وتنظيمه والتخطيط ووضع الأولويات وأنواع الوقت القابلة للتنظيم والغير قابله للتنظيم، بجانب ذلك محاضرة بعنوان "مبادئ العدالة الإجتماعية" وأوضح محمود لطفى مسئول القصر، أن العدالة الإجتماعية في كل الأمور والعدل يكون في جميع المجالات والأحوال والعدل بين الأخوات والزملاء في العمل وفي الأمور القبلية، ونظم قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "قبول الرأي الآخر وفن ثقافة الإختلاف" وتحدثت عن أن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يستطيع العيش وتسيير أمور حياته دون التعامل مع غيره من الناس، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن محمد وألقى خواطر بعنوان"وصايا أبي".

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي، وألقى قصيدة بعنوان "روحي وجسدي"، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس عن قصة "ليلى والذئب" أداء جمال يونس، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي في المعلومات العامة للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان"الزواج السعيد" سردتها ولاء أحمد، عقدت مكتبة المدامود الثقافية ورشة حكي لقصة " ثورة 23 يوليو" ألقاها طه حباشي، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم بعنوان "مظاهر الإحتفال بالمولد النبوي الشريف" نفذها أحمد أمين، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم بمناسبة العام الهجري الجديد أدارها فيصل عبد العزيز.



الأنشطة الثقافية بقصور الثقافية بالأقصر



الشباب أمل المستقبل بثقافة حسن فتحى بالأقصر



جانب من الفعاليات الثقافية بالأقصر









