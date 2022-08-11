اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 01:44 م
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تيسيرات فى صرف معاشات أغسطس.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:00 م
تيسيرات فى صرف معاشات أغسطس.. اعرف التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى استمرار  الصرف لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة. 
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، كما يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،  الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات وهى وفاة المستحق.
 
 وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت و بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
 

التضامن

صرف المعاشات

المعاشات

معاش أغسطس

التأمينات



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