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تنسيق الجامعات 2022.. موقع التنسيق لن يقبل رغباتك قبل تسجيل 75 رغبة

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. موقع التنسيق لن يقبل رغباتك قبل تسجيل 75 رغبة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يتساءل طلاب الثانوية العامة عن عدد الرغبات التى يجب على الطالب تسجيلها بموقع التنسيق الإلكترونى، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق التى تنطلق اليوم الخميس.
 
وفى هذا الإطار أكد مكتب التنسيق، برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن النظام  لن يقبل رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة). 
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 22475
 
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 15220
 
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 80063
 
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  

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