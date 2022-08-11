تنسيق الجامعات 2022.. مكتب تنسيق جامعة طنطا يستقبل طلاب المرحلة الأولى اليوم

الغربية – مصطفى عادل

يستقبل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق وتستمر حتى الاثنين 15 أغسطس.

كان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أكد فى وقت سابق على جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بدءاً من يوم الخميس 11 أغسطس الجاري، وحتي الاثنين 15 أغسطس، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.



وأشار إلى أنه تم تجهيز معامل بكليتى الصيدلة والعلوم بالإضافة لمبنى المكتبة المركزية للعمل طوال أيام التنسيق لمساعدة الطلاب على إنهاء أعمال تنسيق الإلكتروني، خلال مراحل التنسيق المختلفة.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم توفير كافة الإمكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم، مشدداً على التزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعامل أولا بأول، علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.



كما أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن تم تخصيص فريق من الجهاز الإدارى بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب فى اتمام تسجيل رغباتهم بنجاح، وإزالة أية معوقات قد تواجههم.



وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت مسبقاً الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي وتشمل الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب: 22475، و الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بعدد الطلاب: 15220، والشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب: 80063، باجمالى عدد الطلاب: 117758.



