"تموين بورسعيد" تواجه التلاعب بأسعار السجائر وتحرر محضرا لتاجر جملة

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط أكبر تاجر لبيع السجائر جملة، يقوم ببيعها لتجار التجزئة بأزيد من السعر الرسمى.

وقام أحد موظفي التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بمحاولة شراء قاروصة سجائر للتأكد من البلاغ، وقام على أثرها البائع ببيع القاروصة بمبلغ أزيد من السعر الرسمى بزيادة قدرها 13%، مخالفاً للقانون 163 لسنة 1950، وبمواجهته أقر بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت إدارة تموين شرق بقيادة إبراهيم الخياط، من ضبط عدد من المحال التجارية تقوم ببيع السجائر أزيد من السعر الرسم وتم تحرير عدد من محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 6 جنيهات للعلبة الواحدة، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 5 جنيهات للعلبة الواحدة، وذلك بغرض التربح دون وجه حق، وكذلك تحرير 3 محاضر عدم إعلان بيع سجائر بأنواعها المختلفة المعروضه بالمحلات التجاريه، وجارى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وشنت الأجهزة الرقابية بإدارة تموين وسط بقيادة طلعت البساطى مدير إدارة تموين وسط، حملة لتمشيط الأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمتلاعبين بالأسعار، وذلك تنفيذًا للتعليمات المشددة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، باحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخابز ، وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية، من خلال الحملات الرقابية المستمرة.

وتنطلق الحملات تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وأحمد العربى رئيس الرقابة، وعادل عثمان كبير مفتشى الرقابة، ومعاونه طارق حامد.