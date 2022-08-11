"تموين الإسكندرية" تضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع و السلع و الخامات مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع مستحضرات تجميل بمنطقة العجمى بدون ترخيص و حيازته لمستحضرات تجميل ومواد كيماوية منتهية الصلاحية و أخرى بدون بيانات مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات وهى 5 شكاير زنة 25 كجم من شمع يستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ،برميل زنة 50 كجم زيت يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، 4كرتونة زيت زبده كاكاو وزن كل كرتونة 20 كجم، 5 أكياس فازلين ابيض اللون زنة15 كجم بدون بيانات 6جراكن زيت سيرم، 10 برطمان كريم شعر بدون بيانات زجاجة ،6 حمام كريم بدون بيانات ,3برميل ازرق حمام كريم بدون بيانات ,200 برطمان حمام كريم ,300 قرص صابون بدون بيانات ,30 شيكارة شمع تستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل ،3 براميل كريم شعر بدون بيانات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.