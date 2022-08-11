تمهيد شارع الفريق رضا حافظ بالمحلة تنفيذاً لرغبة أوائل الثانوية العامة

الغربية - مصطفى عادل

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المحاسب أحمد المغاوري سليمان، رئيس حي أول المحلة الكبرى بتمهيد شارع الفريق رضا حافظ، وذلك عقب زيارة المحافظ الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمي لتهنئته بحصوله على المركز الثالث على الجمهورية شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة.

وطلب ولي أمر الطالب من المحافظ تمهيد الشارع لحين رصفه، وعلى الفور قام حي أول المحلة الكبرى بالدفع بالمعدات وتمهيد الشارع تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ورغبة أهالي الطالب.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وقام بجولة بمركزي كفر الزيات وبسيون وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة غلق الورش والمحال الحرفية تطبيقا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية في كفر الزيات شوارع "الجيش، الشركات، الكورنيش وطريق كفور بلشاي"، كما تفقد في مدينة بسيون شوارع "جسر الساحل، 23 يوليو وطريق بسيون - طنطا"، موجهاً رؤساء المدن بتكثيف أعمال النظافة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والمسببة للاختناقات المرورية.