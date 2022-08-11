"تعليم كفر الشيخ" يكرم 154 طالبا وطالبة من المتميزين بالمسابقات العلمية الدولية

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الفائزين والمشاركين في مسابقة هيبو وكانجارو من أبناء المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وعددهم 154 طالبا وطالبة من كافة المراحل التعليمية، بمدارس المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وذلك بحضور المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة المسئول عن المسابقة، والمهندس محمد الحديدي، مدير إدارة المسابقات، و موجهي العموم للغة الإنجليزية والرياضيات ومنسقي المدارس، ولفيف من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم باستلام الشهادات والميداليات.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الهدف من تلك المسابقات خلق إثراء معرفي لدى الطلبة وتعريفهم على ثقافة وعلوم الشعوب الأخرى، ومن ثم خلق تنافس معرفي بينهم والاطلاع على تجارب الدول الأخرى للاستفادة في رفع جودة التعليم في مصر، موصياً الحضور من أولياء الأمور والمنسقين بزيادة وعي طلابنا بأهمية تلك المسابقات وزيادة عدد المشاركين للوصول لأبعد مدى ممكن من الاستفادة بتلك المسابقة المثمرة.

وقال المهندس حسن مشعل، إن 154 طالبا وطالبة من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ شاركوا فى الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية HIPPO ومسابقة كانجارو الدولية للرياضيات، فى سابقة الأولى من نوعها.

وأكد المهندس محمد الحديدى، أن الأولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO 2022، شارك به من أبناء محافظة كفر الشيخ في الجولة الأولى 74 طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية، وتأهل للجولة الثانية التصفية قبل النهائية 6 طلاب وطالبات، وتأهل منهم طالبتان إلى الجولة الإقليمية بشرم الشيخ، أما في مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات 2022، شارك بها 80 طالب وطالبة، حصل منهم 44 طالب علي شهادة مشاركة في المسابقة الدولية، وحصل 32 طالبا وطالبة علي شهادات تفوق، و3 طلاب علي ميداليات المستوى الفضي، و2 طلاب علي ميداليات المستوى البرونزى.

جدير بالذكر أنه قد تمت مشاركة 154 طالبا بين مسابقتي هيبو للغة الإنجليزية وكانجارو في الرياضيات، وأسفرت المنافسات عن حصول خمسة طلاب على ميداليات فضية وبرونزية، وواحد وثلاثين طالبا على شهادة تفوق وباقى الطلاب بين شهادة مشاركة الجولة الأولى أو الجولة الثانية، كما تم تكريم المنسقين.



الحضور والمكرمون



المكرمون من الشهادة الثانوية



المكرمون من المرحلة الابتدائية



تكريم طفل متميز



تكريم طفله مشاركة في المسابقة



جانب من الحضور



جانيب من التكريم