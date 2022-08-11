تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والدبلومات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أداء الطلاب لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية العملية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، فقد أدى80 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني العملية بالتعليم الصناعي.

وأضاف عبدالله، أنه تابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، فقد أدى 4189 طالبًا وطالبه في الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثاني في 75 لجنة، في مادة الدراسات الاجتماعية ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات وتم توجيه الشكر والتقدير لأعضاء غرفة عمليات الدبلومات الفنية والشهادة الاعدادية بالمديرية والإدارات التعليمية علي الجهد المبذول خلال فترة أعمال الامتحانات.



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متابعة امتحانات الدبومات الفنية والشهادة الاعدادية