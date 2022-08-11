اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 04:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على قائمة المشاريع الخضراء فى الوطن العربى

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:00 ص
تعرف على قائمة المشاريع الخضراء فى الوطن العربى وزارة البيئة
كتبت: منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الإدارة المركزية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، خلال تقرير صادر عنها تحت عنوان المشروعات الخضراء ، بالتعاون مع وزارة التخطيط قائمة المشروعات الخضراء فى الوطن العربى، والتى تضم  عدد من المشروعات وخاصة الموجودة فى ‏المملكة العربية السعودية والإمارات والمعدغرب والبحرين

 

 خلال هذا التقرير يتم رصد هذه المشروعات وهى

 

 1- جامعة الملك عبدالله العلوم والتقنية " أحد هذه المشاريع فقد ضممت على إدارة تدوير المياه الرمادية لإعادة استخدامها لأغراض دي النباتات وغيرها ، تمتلك الجامعة أيضا ألواحا كهروضوئية بمساحة كبيرة تنتج طاقة كهربائية نظيفة .

 ‏

 ‏2- جاري العمل على إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي القاحلة وتشجيرها وحماية الكائنات البرية والبحرية في بيناتها المتنوعة داخل المملكة ، وتكثيف الجهود للحد من انبعاثات الكربون الإمارات العربية المتحدة

 

الإمارات العربية المتحدة.

 تعد مدينة مصدر من هذه المشاريع ، وتتميز بكونها تستمد الطاقة اللازمة لها بالكامل من محطة ضخمة داخلها لتوليد الطاقة الشمسية تستخدم النفايات البولوجية للحصول على أسمدة عضوية ، فيما يتم تحويل بعض هذه النفايات عن طريق الحرق إلى مصدر إضافي للطاقة أما مسجد خليفة التاجر " فيقع في إمارة دبي ويعد صديقا البينة ، حيث يستخدم الطاقة الشمسية لإضاءة أعمدة الإثارة الخارجية ، كذلك لتسخين مياه الوضوء بدل مسحدات الماء الكهربائية.

 ‏

 ‏ البحرين  البحرين أسست الحكومة مركز التجارة العالمي الذي يعد ناطحة سحاب تتضمن كجزء من تصميمها طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح مركز التجارة العالمي في البحرين الذي ياتي في صورة مسنين متصلين بإرتفاع 240 مترا ، بعد ناطحة السحاب الأولى في العالم التي تتضمن كجزء من تصميمها طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح .

 ‏

  أما المغرب فينت مدينة محمد السادس الخضراء وتندرج المدينة الخضراء محمد السادس في إطار منهجية معايير الشهادة البيلية LEED ND .

 ‏

 ‏ويتم تتبع الجودة المرموقة للمدينة الخضراء مجتمعيا وبيئيا في جميع مراحل التطوير العوائق والتحديات التي تعرقل إجراء المشاريع الخضراء لندم المنطقة العربية بمخزون كبير من الموارد الطبيعية بسبب الموقع الجغرافي ، على الرغم من ذلك فهي تشهد أعلى معدلات البطالة ولا تستفيد من الطاقات المتوفرة لديها الاستفادة المثلى ، هناك حاجة لدعم البلدان النامية في النواحي التقنية والتكنولوجية ضرورة ترسيخ دور التعليم والتدريب التقني والمهني لصقل مهارات العاملين للتحول نحو مفهمو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشاريع الخضراء بالوطن العربي .

 ‏

 ‏عدم استقرار البيئة السياسية والذي يتفاقم بفعل النزاعات الإقليمية والاضطرابات الأمنية أهم التجارب الدولية ( بحسب القطاع ) مشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة توطين صناعة المركبات الكهربائية منظومة إدارة و تدوير المخلفات ماليزيا - تونس - المغرب - تركيا .


المشروعات الخضراء

تغير المناخ

الاقتصاد الأخضر

البيئة



الموضوعات المتعلقة

تكليف محمود محيى الدين برئاسة لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:40 م

مجلس الوزراء يطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:44 ص

التعاون الدولى تستعرض برنامج "نُوَفِّى" لتمويل وجذب الاستثمارات للمشروعات الخضراء

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:42 م

التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لـ50% خلال عامين

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:57 م

مواجهة الكوارث والمشروعات الخضراء.. تجارب مصرية رائدة.. استراتيجيات وطنية وخطط حتى 2050.. 20 مشروعا أخضر بـ5 قطاعات استعدادا لـ"27 COP" بتكلفة تزيد على 120 مليار دولار.. والتعافى الأخضر نموذج استثمارى متميز

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة