تعرف على حوافز المشروعات الخضراء فى مصر

كتبت منال العيسوى

المشاريع الخضراء هى تلك المشاريع المرتبطة بكفاءة الطاقة، و الطاقة المتجددة ؛ والمباني الخضراء .، حيث تصنف المشاريع الخضراء أنها تهدف لتقديم منتجات أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة ولذا فهي تساهم في التوجه للاقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية ، والبصمة الكربونية لمنتجاتها، و مشروعات اقتصادية ، أو نتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام وبالتالي تكون منخفضة الكربون.

وضعت الدولة عدد من محفزات العمل فى المشروعات الخضراء ، سيتم رصدها خلال هذا التقرير

اولا تعريفة التغذية للطاقة المتجددة حيث أنه لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

ثانيا شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية، حيث حصل 92 فندق على هذه الشهادة.

ثالثا خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة وتم خفض بنسبة 10 % .

رابعا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، الذى نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة % 30 خفضا من التكاليف الاستثمارية.

ومن ضمن الحوافز أيضا الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، و المادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح ، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها .

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‏حوافز القطاع الأخضر طبقا لقانون الاستثمار رقم 72 خصم 30 % و 50 % لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة من التكاليف الاستثمارية.