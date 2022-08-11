تعرف على جدول رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم، وصول 5 رحلات من التشيك، و2 من سويسرا، 2 من داخلي، 6 رحلات من المانيا، ورحلة من ايطاليا واخري من هولندا، ضمن 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 123 رحلة طيران التي وصلت خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وصلت الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.

بينما استقبل المطار خلال الأسبوع أيضا 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.