تعرف على الحالات التى تتشابه مع مرض التوحد

كتب - حسام الشقويرى

مرض التوحد هو اختصار لاضطراب طيف التوحد وهى مجموعة من اضطرابات النمو العصبى، التى تسبب مشاكل فى السلوك والتواصل، وعادة ما يظهر التوحد فى مرحلة الطفولة المبكرة، لكن يمكن تشخيص إصابة البالغين به أيضًا حسبما نشر موقع webmd.

وهناك سلوكيات مرتبطة باضطراب طيف التوحد مثل صعوبة التواصل البصرى، لكن أعراض التوحد تختلف حسب كل شخص مصاب به، وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد من أعراض طفيفة لدرجة أن الأشخاص الآخرين بالكاد يلاحظونها، وقد يعاني البعض الآخر من أعراض شديدة بما يكفي ليكون لها تأثير كبير على حياتهم، وبعض علامات التوحد تتشابه مع تلك الخاصة بحالات أخرى.

الحالات التي تتشابه مع اعراض التوحد تشمل :

1 - تأخر النمو يحدث عندما لا يقوم طفلك بأشياء يتوقع الأطباء أن يتمكن الأطفال في سنهم من القيام بها، و يمكن أن تشمل مشاكل اللغة أو الكلام أو السمع، و يمكن أن تحدث أيضًا المشكلات الحركية الدقيقة ، ومشاكل التفاعل الاجتماعي ، ومهارات التفكير الضعيفة، وفي حين أن الأطفال المصابين بالتوحد قد يعانون من تأخر فى النمو إلا أنه يمكن أن يكون للتأخر أسباب أخرى، مثل التسمم بالرصاص أو متلازمة داون، أو حتى بدون سبب معروف.

2 - أحيانًا ما يهتم الأطفال المصابون بالتوحد بأنشطة أو أشياء معينة، مثل الخرائط أو مراوح السقف، وقد يبدو اهتمامهم مهووسًا، لكن هذا لا يعنى بالضرورة أنهم مصابون بالتوحد.

3 - الأطفال الذين يستطيعون القراءة في سن مبكرة أو يظهرون علامات أخرى للذكاء العالي يتم تشخيصهم أحيانًا بالتوحد، ويمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من فرط التأثر، ويحدث هذا الأمر عندما يقرأ الطفل مبكرًا جدًا أو يظهر علامات أخرى من الذكاء العالي ، ولكن قد يواجه أيضًا صعوبة في التواصل مع الآخرين.

4 - بعض الأطفال حساسون جدًا للضوء أو الصوت أو اللمس، وأشياء مثل العناق أو سماع ضوضاء عالية قد تزعجهم أو تجعلهم يتوقفون عن التواصل، وقد يفعل الطفل المصاب بالتوحد هذا أيضًا، ولكن سيكون لديهم أعراض أخرى للتوحد، مثل تأخر الكلام.

5- الرصاص معدن يمكن أن يتلف الدماغ.. إذا أصيب الطفل بالتسمم بالرصاص عن طريق تناول دهان الحوائط أو شرب الماء مع جزيئات الرصاص، فقد يعاني من تأخر في النمو وصعوبات في التعلم.