ترشيح عصام فهمى ممثلا للعاملين بمجلس إدارة "المصرية للاتصالات" خلفا لإبراهيم هيكل

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات موافقة مجلس الإدارة على تعيين وائل حنفى محمود رئيس قطاعات الشئون المالية كمدير لعلاقات المستثمرين بالشركة، وترشيح المهندس عصام فهمي بدوى الحميلى ممثلًا للعاملين بمجلس إدارة الشركة خلفًا لإبراهيم توفيق حسن هيكل.

كما أعلنت الشركة موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 طبقًا للمعايير المحاسبة المصرية، والقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 طبقًا للمعايير المحاسبة المصرية.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالى الإيرادات المجمعة بلغ 20.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022، بنسبة نمو قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ 18%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها 16% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3.6 مليون مشترك جديد منهم 2,1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8,1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 40% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.8 مليار جنيه وبعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية 4,1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة مما حيد من أثر الارتفاع البالغ 27% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك.