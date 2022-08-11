تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9957 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12281 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2949 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3566 نقطة.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 20.9 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الثانية 250 مليون سهم، بنسبة 0.011% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 30 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 442.4 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بلتون المالية القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10.5 ألف سهم، 1.96 مليون سهم، 220 مليون سهم، 56.2 مليون سهم، 298 مليون سهم، 462.2 مليون سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات 7543 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1396 سهم، 24.1 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، تعليم لخدمات الإدارة، بلتون المالية القابضة، 1000 سهم، 100 ألف سهم، 472.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بلتون المالية القابضة 94418 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم.

من جهة أخرى، قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إن مجلس الإدارة وافق على الاستعانة بأحد بنوك الاستثمار للتفاوض والمفاضلة بين العروض المقدمة لشراء الشركة من سايباد وسايبس، للوصول لأعلى قيمة ممكن لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لا يعتبر ملزم لشركة باكين، وموافقة مجلس الإدارة على إعداد البيانات المطلوبة للفحص النافي للجهالة، كما وافق المجلس على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية.