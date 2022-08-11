تحرير 50 محضرا لوصلات مياه وصرف صحى مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقريه أولاد موسي ومنطقه أرض يحيى سعد، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 30 مخالفة تعدى على شبكة الصرف الصحي.

وتحرير 15 محضر تعدى على شبكة مياه الشرب، تحرير 5 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وحصر المتأخرات والتراكمات بعدادات المياه الخاصة بالمشتركين، والتى بلغت 150000م٣ استهلاك فعلى.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات، وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: هاتف أرضي 125، محمول 01205502098، واتس آب 0120552086.