تحرير 220 مخالفة وضبط 9 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 100 منشأة غذائية وطبية خلال شهر يوليو الماضى لمتابعة تطبيق كافة الإشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.



شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والطبية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزى الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المنشآت الطبية والمطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وتطبيق بروتوكولات العلاج ومكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية و الأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.



وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحه وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (100) منشأة غذائية وطبية مابين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك - عطارة –بقاله – مقله - كافيهات - مستشفى – معمل تحاليل) ، بمراكز فاقوس وبلبيس ومنيا القمح والزقازيق وحى أول وحى ثان الزقازيق لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأسفر التفتيش عن تحرير220 محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ) ، وأيضاً إستصدار قرارات غلق إداري لعدد16 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين و عدم اتخاذ الإجراءات الغحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، فضلاً عن إنذار 72 منشأة وإعطائهم مهلة لتقنين وتصحيح أوضاعهم وسرعة إزالة المخالفات واتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي.



كما أسفر التفتيش عن: إعدام 115 كجم سناكس وغلق 6 منشآت غذائية و3 معامل تحاليل خاصة لوجود خطر داهم على الصحة العامة.



تحرير محاضر جنح بيئية لعدد 4 معامل ومستشفى خاص بمركز منيا القمح وذلك لعدم توافر الإشتراطات الصحية وإتباع اشتراطات مكافحة العدوى ،وعدم التخلص من النفايات الطبية بطريقة امنة والخلط بينهم وعدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة.



إعدام 7506 لترات خل وحليب وعصير و 261 كيلو خبز ودجاج غير صالحين للإستخدام الأدمى بمركز فاقوس.



إعدام 837 كجم دجاج ولحوم وضبط4 طن مخللات غير صالحه للإستخدام الأدمى كما تم غلق عدد4 منشآت غذائية لنقص الإشتراطات الصحية وعدم وجود رخصة وذلك بمركز بلبيس.



غلق عدد 2 مخبز وإعطاء مهلة 15 يوم لعدد43منشأة غذائية لتصحيح المخالفات وذلك بحى أول الزقازيق.



غلق2 مخبز وكافية لعدم توافر الإشتراطات البيئية وإعطاء مهلة 13 منشآة غذائية لتصحيح المخالفات وذلك بحى ثان الزقازيق.



غلق مخبز وإعطاء مهلة 15 يوم لعدد (16) منشأة غذائية لتصحيح المخالفات بمركز الزقازيق.