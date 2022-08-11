بورسعيد تبدأ ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت العامة والمدارس ودور العبادة ومراكز الشباب

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين، والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء توجهات الدولة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى مع تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده، محافظ بورسعيد مساء أمس الأربعاء، بحضور كافة الاجهزةالتنفيذية والامنية ومديري المديريات ورؤساء الاحياء والهيئات والمؤسسات الحكومية، والذي شدد خلاله على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف المصالح والهيئات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى وتحقيق فائض إضافى بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعى لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبى وتوفير المزيد من العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء، ومديرى مديريات الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمدارس والمساجد ومراكز الشباب وكذا الشوارع والميادين والاندية وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء .

وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بتخصيص احد العاملين بكل منشاة للتأكد من عدم إنارة أعمدة الكهرباء نهارًا وكذا فصل الإنارة الخارجية بجميع المصالح الحكومية ليلاً، فضلاً عن المراجعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بكافة أرجاء المدن .

وأوضح المحافظ، أنه سيتم التأكيد على جميع المصالح والمديريات والهيئات الحكومية بالالتزام بترشيد الإنارة بواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، مع تخفيضها داخل المنشآت، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب إنتهاء العمل فيها وذلك باستثناء المواقع الخدمية الحيوية موجهاً بضرورة ترشيد الاستهلاك للمكيفات وعدم تخفيضها عن 25 درجة، وكذا أجهزة التبريد والسخانات بهذه المنشآت، وهو الذي يتوازى مع تجنب استهلاك الكهرباء في أي أماكن غير مستغلة .

كما وجه المحافظ بمراجعة مستوى الإنارة في الشوارع الرئيسية، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء مع بدء إنارة أعمدة الكهرباء ليلا من الساعة السابعة مساءً.