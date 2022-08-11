برنامج تعليمى للأطفال بالمتحف المصرى فى التحرير خلال عطلة الصيف

كتب محمد أسعد

يُنظم المتحف المصري بالتحرير، برنامجا تعليميا للأطفال طوال فترة العطلة الصيفية، كان أوله تحت عنوان ”مصر تلتقي اليونان وروما“.

وأوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن البرنامج التعليمي الصيفي يستهدف الأطفال من جميع الفئات العمرية لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة من خلال إلقاء الضوء على سيناريو العرض المتحفي للمتحف، وورش العمل الفنية والتعليمية.

وأشارت أن البرنامج الأول شمل جولة إرشادية بقاعتي 49 و 50 بالدور الأرضي بالمتحف، والتي تعرض قطع أثرية متنوعة من العصرين اليوناني والروماني، قام خلالها أمناء المتحف بشرح القطع للأطفال وتأثير الحضارة والفن المصري القديم على الفن اليوناني والروماني، وذلك باستخدام بطاقات تفاعلية من تصميم أمناء المتحف ومشروع تطوير المتحف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما تضمن البرنامج ورش عمل لتعليم الأطفال الكتابة المصرية القديمة، وورش فنية عن أليات وقواعد رسم البورتريهات والقطع الأثرية التي ترجع إلى فترة العصرين اليوناني والروماني.

كما قدم أعضاء متحف الطفل بالمتحف شرحا تفصيليا ” لمرسوم كانوب“ والذي يرجع إلى عهد الملك بطليموس الثالث، وتمت تسميته نسبة لمنطقة كانوب شرق الإسكندرية، التي اجتمع بها الكهنة لكتابة المرسوم الملكي، وقد عثر عليه فى كوم الحصن.

وأشارت مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إلى أن المتحف ينظّم على مدار العام برامج تعليمية وورش فنية متخصصة لطلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية، تتضمن جوالات إرشادية داخل قاعات المتحف وبرامج فنية، وأنشطة تفاعلية، وشرح متخصص لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية، وذلك من خلال أعضاء متحف الطفل، والقسم التعليمي، وقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.

وأوضحت أن الجوالات الإرشادية تنقسم إلى جوالات عامة ومتخصصة، لإلقاء الضوء على القطع الأثرية التي توضح جوانب من تاريخ مصر القديمة، وتقدم باللغتين العربية والإنجليزية للمدارس والأسر المشاركة، حيث يتم من خلالها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة وإبراز تقدم المصري في شتى العلوم.

كما يتم تحديد موضوع واحد للشرح من خلال مقتنيات المتحف مثل الكتابة، والموسيقى، والالعاب، والهندسة والمعمار في مصر القديمة.

وأضافت أن البرامج الفنية هي المرحلة الثانية التي تلي الجوالات المتخصصة، وهي عبارة عن عمل فني يتم تنفيذه حسب موضوع الورش التعليمية، مثل تصميم التيجان المصرية القديمة، والأدوات الموسيقية، بالإضافة إلى تصميم ألعاب مصرية قديمة، كما تتضمن برامج تعليم قواعد الرسم، وصناعة الماكيتات، حيث يتم تنفيذ نموذج مصري قديم مستوحى من نماذج ماكيتات عصر الدولة الوسطى المعروضة بالمتحف.

أما عن الأنشطة التفاعلية فتتضمن ورش تعليمية لتعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية، لإكساب الطفل المهارات اللغوية في تلك اللغات من خلال القطع الأثرية وتقدم لمرحلة رياض الأطفال.