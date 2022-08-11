براءة متهم وآخر من تهمة خطف صاحب شركة مقاولات وتصويره بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد رضوان إبراهيم، والمستشار عصام محمد عبد العزيز، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، ببراءة كل من " م.ا.ع" وم.ا.ي" وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في واقعة اتهامهم بخطف المجني عليه " ع.ا.ع"



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 39238 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من المجني عليه بقيام المتهمين بخطفه وتصويره داخل أحد الفلل دائرة القسم.



كشفت التحقيقات قيام المتهمين " م.ا.ع" و " م.ا.ي" باستدراج المجني عليه " ع.ا.ع " ، صاحب شركة مقاولات بالتحايل على فيلا مستأجرة لقضاء وقت ممتع سويا وعند وصول المجني عليه إلى المكان تعدي عليه المتهمين وتم تجريده من ملابسه وتصويره وهو يرتدي قميص نوم حريمي، وارغامه بالتوقيع على إيصالات أمانة مهددين ايه في حالة الإبلاغ نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتبين من أقوال المتهم الأول أنه ارتكب الواقعة ظنا منه بوجود علاقة عاطفية بين زوجته وبين المجني عليه ،وأن المتهم الثاني على علم بالواقعة فقرر استدراجه وتصويره بسبب ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين .







