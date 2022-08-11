بدء تشغيل الحجز الإلكترونى للجان التخصصية بعيادة على بن أبى طالب بطنطا

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية في بيان له، أنه ولأول مرة يتم إدخال الحجز الإلكتروني للجان التخصصية بعيادة علي بن أبي طالب بطنطا.

وأضاف أنه تم بدء العمل فعليا والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحجز الإلكتروني بلجان القلب ولجنة الروماتويد، والأورام ، بالإضافة إلي إتاحة الحجز الإلكتروني للكشف الطبي بعيادة المخ والأعصاب وعلاج الألم والأوعية الدموية وأمراض الدم ، ومن المقرر تعميم التجربة بجميع التخصصات تباعا.

يأتي ذلك في إطار خطة تستهدف القضاء على الزحام داخل العيادات، وتقليل زمن انتظار المترددين داخل العيادات، وبما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل وحدات مناطق الخدمة.

واضاف أن عدد المترددين علي عيادة علي بن أبي طالب خلال النصف الأول من 2022 ما يقرب من 350 ألف متردد، بالإضافة إلي تردد 13 ألف مريض علي لجنة الأورام و 6000 مريض علي لجنة القلب والإنترستو بالإضافة إلي 800 متردد علي لجنة الروماتويد خلال النصف الأول من العام.

وأضاف أن التطبيق يقوم فى البداية بتسجيل كافة مواعيد التخصصات بالعيادة وفق الطاقة الإستيعابية فى الساعة الواحدة، ويعمل التطبيق بتقنية web based ومتاح للمنتفع الحجز عن طريق الحجز علي الموقع الإكترونى للفرع www.hiogh.com

كما تم توفير الحجز عن طريق الاتصال التليفونى واستخدام الباركود أو الواتساب.

وأشار إلى أن التطبيق يوفر إمكانية طباعة ورقة بمواعيد الحجز وتسليمه للمنتفع لدخول العيادة برقم الحجز.

ويأتي هذا في إطار إستراتيجية مصر الرقمية ووضع ملف التحول الرقمي علي رأس أولويات العمل، مشيرا لجهود إدارة التوثيق والمعلومات في بناء تطبيقات متخصصة وميكنة الحجز في إطار التحول الرقمي وتعظيم الإستفادة من نظم المعلومات.