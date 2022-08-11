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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:42 ص
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل جنوب أسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم وقع صباح اليوم، الخميس، على طريق أبوسمبل الدولى بين سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم التعامل مع الحادث قانونيا.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص، على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 265، ووجه على الفور مدير المرفق بالدفع ب5 سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث.
 
أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وهم: " أحمد سيد عبد الرحمن 43 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ونبيل منير عزمى 53 سنة، مصاب بجرح مفتوح بالجبهة، وأحمد موسى رمضان 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وسيد طه بسيونى 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعاطف فرغلى أبو العلا 46 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وماهر هاشم أحمد 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه فارس 46 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومحمد محمود محمد إبراهيم 25 سنة، مصاب بجرح فى الرأس، وعبد اللاه أحمد زاهر جاد 29 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
 

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