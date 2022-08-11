انهيار جزء من كوبري العزيزية للمشاة فى الشرقية

تعرض كوبري مشاة بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لانهيار جزئي، أثناء مرور عدد من المواطنين وجاري محاولات إنقاذهم.

وقال شهود العيان لـ"اليوم السابع"، إنه اثناء مرور سيدة وطفليها ورجلين، انهار الكوبري، وهرع الأهالي لإنقاذهم وتمكنوا من إنقاذ سيدة وطفل والشبابين، فيما يظل طفلا مفقودا.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد انهيار كوبري المشاة القديم بقرية العزيزية دائرة مركز منيا القمح.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وقوات شرطة لإنقاذ المواطنين والوقوف علي الواقعة .

يذكر أن كوبري قرية العزيزية كان يربط بين شرق القرية نفسها وغربها، وكان أول كوبري تم إنشاؤه بالقرية منذ أكثر من 150 عاما تقريبا، حيث جري بناؤه فى عهد الاحتلال الإنجليزي.