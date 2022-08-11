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انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة السبت المقبل لمدة 14 ساعة

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:00 ص
انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة السبت المقبل لمدة 14 ساعة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد عدد من مناطق القاهرة انقطاعا فى مياه الشرب، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه ذلك يأتى نظراً لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس .

الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الاول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية، الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل (الهجانة سابقا)، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .


المياه

مياه الشرب

انقطاع المياه

القاهرة

مياه القاهرة

اليوم السابع بلس



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