انذار حكومى لشركات المياه.. خطوة جديدة في بريطانيا لفرض الترشيد

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت الحكومة البريطانية شركات المياه من ضرورة إصلاح الأنابيب التي تسرب المياه بأسرع ما يمكن، لمنع نقص الإمدادات في ظل الجفاف الذي يلوح في الأفق والذي من المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.

عقد وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس اجتماعا طارئا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المياه لمناقشة خطط الطوارئ للتعامل مع الصيف الأكثر جفافاً منذ 50 عاماً.

وقال يوستيس إن الرؤساء أخبروه أن إمدادات المياه "تظل مرنة" في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، لكنه قال إن البلاد تواجه "خريفًا جافًا للغاية" ، بعد شهور من هطول الأمطار دون المتوسط.

وسنت ثمانية من الشركات خططها القانونية للجفاف، ما يمنحها صلاحيات إضافية لاستخراج المياه من الخزانات والأنهار لإدارة الطلب، مشيرين الى ان موجة الحر الشديدة الثانية في الصيف ، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد ، تجعل الظروف أسوأ.

ويمنع ما يقرب من خمسة ملايين أسرة من استخدام خراطيم المياه وسيخضع 15 مليون آخرين للقيود، تفقد مياه التايمز حوالي 600 مليون لتر من المياه يوميًا بسبب تسرب الأنابيب.

في حين أن الكثير من إنجلترا تعاني بالفعل من حالة الطقس الجاف لفترة طويلة، فمن المحتمل أن تكون أجزاء من البلاد، لا سيما في جنوب وشرق إنجلترا، تعاني بالفعل من الجفاف.

وقيل لشركات المياه أنه من واجبها القانوني الحفاظ على الإمدادات الأساسية للجمهور وحثها الوزراء على "التصرف بمسؤولية" لتنفيذ خطط الجفاف لحمايتها.