انخفاض أسعار البنزين لأقل من 4 دولارات للجالون فى أمريكا لأول مرة منذ 5 أشهر

كتبت ريم عبد الحميد

انخفضت أسعار النزين إلى أقل من 4 دولار للجالون فى الولايات المتحدة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر، فيما وصفته وكالة أسوشيتدبرس بالأخبار الجيدة للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار العديد من السلع الضرورية الأخرى.

وقالت الرابطة الأمريكية للسيارات إن المعدل الوطنى لسعر الجالون العادى كان 3.99 دولار الخميس. وانخفضت الأسعار بمقدار 15 سنتا فى الأسبوع الماضى، و68 سنتا فى الشهر الماضى، وفقا لنادى السيارات. بينما أشار تطبيق التسوق "جازبادى" إلى أن المعدل الوطنى قد أصبح 3.98 دولار بوم الأربعاء.

وتقول أسوشيتدبرس إن تراجع أسعار الغاز وتذاكر الطيران والملابس يمنح المستهلكين بعض الراحة، على الرغم من أن التضخم لا يزال قريبا من أعلى مستوى له فى أربعة عقود.

وكانت أسعار النفط قد بدأت فى الارتفاع فى منتصف عام 2020 بعدما تعافت الاقتصادات من الصدمة الأولى لوباء كورونا، وارتفعت مرة أخرى عندما أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات على النفط الروسى بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط مؤخرا بسبب القلق من تباطؤ النمو الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم. وانخفض النفط لخام الأمريكى القياسى مؤخرا إلى ما يقرب من 90 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 120 دولار للبرميل فى يونيو الماضى.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن الأسعار المرتفعة أيضا ربما أدت إلى تقليل قيادة الدراجات البخارية فى الولايات المتحدة. فقد انخفض الطلب على البنزين فى أوائل أغسطس بنسبة 3.3% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضى.

ورجح التقرير أن تكن أسعار الوقود من القضايا الرئيسية فى الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل.