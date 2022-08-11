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انتهاء تعليق لوحات إرشادية بمحور ملوى بالطريق الصحراوى الغربى

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:40 ص
انتهاء تعليق لوحات إرشادية بمحور ملوى بالطريق الصحراوى الغربى تركيب اللوحات
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم الانتهاء من وضع  لوحات إرشادية بمحور ملوى بالطريق الصحراوى الغربى، وذلك استجابةً من المهندس حسين زين رئيس هيئة الطرق والكبارى بالمنيا، لطلب رئيس المدينة خلال الاتصال الهاتفى الاسبوع الماضى، والذى طلب  بضرورة عمل لوحات إرشادية بالطريق الصحراوى الغربى، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. 
 
وقال رئيس المدينة أن الطريق يتبع الهيئة القومية للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل وأن رئاسة مركز ومدينة ملوى ليس لها ولايه عليها، وأكد  ان الوحدة المحلية لا تألو جهداً فى حل كافة شكاوى المواطنين حفاظاً على سلامتهم .
 
 
اللوحات
اللوحات

تركيب اللوحات
تركيب اللوحات

 
 


 

 


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